Напишите отзыв на один из отрывков, обратив особое внимание на художественные средства создания юмористических ситуаций.(журнал "сатирикон" отрывки Древняя история: "спарта", "воспитание детей"; средние века: "тридцатилетняя во...
Литература
Напишите отзыв на один из отрывков, обратив особое внимание на художественные средства создания юмористических ситуаций.(журнал "сатирикон" отрывки Древняя история: "спарта", "воспитание детей"; средние века: "тридцатилетняя война (1618-1648), "результаты"; новая история: "введение"; эпоха изобретений, открытий и завоеваний:"книгопечатание и бумага")
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Всеобщая история» и не будет рекомендована ученым Комитетом, состоящим при м-ве народного просвещения, — как руководство для учебных заведений, но эта книга даст подписчикам единственный случай взглянуть на историческое прошлое народов — в совершенно новом и вполне оригинальном освещении... Собранные вместе они дают картину развития литературы в начале ХХ века. Конечно, Тэффи издавалась и в других сборниках. Но целиком прочитать очень интересно. Средние века и Русскую историю я раньше не встречала. Не смотря на то, что авторы они более слабые (по сравнению с Тэффи и Аверченко), но удовольствие от прочтения было огромным.
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