Напишите отзыв на один из отрывков, обратив особое внимание на художественные средства создания юмористических ситуаций.(журнал "сатирикон" отрывки Древняя история: "спарта", "воспитание детей"; средние века: "тридцатилетняя во...

Литература
Напишите отзыв на один из отрывков, обратив особое внимание на художественные средства создания юмористических ситуаций.(журнал "сатирикон" отрывки Древняя история: "спарта", "воспитание детей"; средние века: "тридцатилетняя война (1618-1648), "результаты"; новая история: "введение"; эпоха изобретений, открытий и завоеваний:"книгопечатание и бумага")
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Всеобщая история» и не будет рекомендована ученым Комитетом, состоящим при м-ве народного просвещения, — как руководство для учебных заведений, но эта книга даст подписчикам единственный случай взглянуть на историческое прошлое народов — в совершенно новом и вполне оригинальном освещении...  Собранные вместе они дают картину развития литературы в начале ХХ века. Конечно, Тэффи издавалась и в других сборниках. Но целиком прочитать очень интересно. Средние века и Русскую историю я раньше не встречала. Не смотря на то, что авторы они более слабые (по сравнению с Тэффи и Аверченко), но удовольствие от прочтения было огромным.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На фермі 1000 голів і 3150 лап ( кролів і курей ) скільки всього кролів та курей
Ответить
Литература
Эссе на тему "как нужно относиться к родителям?"
Ответить
Математика
Две шестых круга две трети круга
Ответить
История
Бои на улицах карфагена
Ответить
Английский язык
Очень прошу помочь помоги англ язык номер 5
Ответить