Напишите отзыв о книге "451 градус по фаренгейту"
Литература
Напишите отзыв о книге "451 градус по фаренгейту"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не люблю фантастику, но прочитать произведение "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери посчитала своим долгом, так как именно это произведение мои ученики, те, которым литература не кажется чем-то надоедливым и скучным, довольно часто приводят в качестве литературного аргумента в своих сочинениях.
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