Напишите отзыв о книге "451 градус по фаренгейту"

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Не люблю фантастику, но прочитать произведение "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери посчитала своим долгом, так как именно это произведение мои ученики, те, которым литература не кажется чем-то надоедливым и скучным, довольно часто приводят в качестве литературного аргумента в своих сочинениях.