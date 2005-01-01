Напишите по три слова с орфограммами непроизносимая согласная
Математика
Напишите по три слова с орфограммами непроизносимая согласная
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Непроизносимые согласные:гиганТский, соЛнце,прелесТный.
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