1. Запишите уравнение реакции горения уксусной кислоты. 2. Рассчитайте массовую до??ю углерода в уксусной кислоте.

Гость: Гость:

1) CH3COOH+2O2=2CO2+2H2O 2) Чтобы вычислить молярную массу вещества нужно сложить м. массу всех элементов: 12*2+4+16*2=60 Молярная масса углерода в этом соединении равна 24 w(углерода)%=m(углерода)/m(общ) w%=24/60=0,4=40%