1. Запишите уравнение реакции горения уксусной кислоты. 2. Рассчитайте массовую до??ю углерода в уксусной кислоте.

Химия
1. Запишите уравнение реакции горения уксусной кислоты. 2. Рассчитайте массовую до??ю углерода в уксусной кислоте.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) CH3COOH+2O2=2CO2+2H2O 2) Чтобы вычислить молярную массу вещества нужно сложить м. массу всех элементов:  12*2+4+16*2=60 Молярная масса углерода в этом соединении равна 24 w(углерода)%=m(углерода)/m(общ) w%=24/60=0,4=40%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика 2 класс № 6
Ответить
География
положение Северо-Кавказа относительно условий линий на карте ?
Ответить
Беларуская мова
Антоним к слову цiшыня
Ответить
Биология
Сообщение о строении рыб
Ответить
Русский язык
Кто из героев повести В. Г. Короленко "В дурном обществе" был высоким, тонким, черно??олосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела,
Ответить