Сообщение о строении рыб

Биология
Сообщение о строении рыб
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внутреннее строение рыб. Основной орган дыхания –  жабры . Жаберные щели закрыты костными пластинками. У рыб, живущих в неблагоприятных условиях, формируются дополнительные органы, например, лёгкие или мешковидные органы. В некоторых случаях дыхательную функцию выполняет их  плавательный пузырь, хотя у большинства рыб это гидростатический орган. Его способность изменять объём необходима рыбам для передвижения на разных глубинах.  Сердце у рыб двухкамерное. Длина кишечника очень различна; из пищеварительных желёз имеются печень и поджелудочная железа. Анальное и мочеполовое отверстия разделены. Почки находятся под позвоночником.  В   головном мозге   передний мозг маленький, а средний мозг и мозжечок развиты хорошо. У рыб имеются обоняние, осязание, слух, вкус и цветное зрение. У глубоководных рыб глаза могут редуцироваться. Органом слуха является внутреннее ухо; оно размещено в задней части черепа и снаружи не видно.   Боковой линией   рыбы способны воспринимать колебания воды. Рыбы иногда издают звуки при помощи плавательного пузыря или плавников.
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