Лодка на соревнованиях плыла по морю 39 км на юг, 40 км на восток и 9 км на север. Вычисли, на каком расстоянии от места старта находится лодка. Лодка от места старта находится на расстоянии км. Дополнительный вопрос: какую ...

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Лодка на соревнованиях плыла по морю 39 км на юг, 40 км на восток и 9 км на север. Вычисли, на каком расстоянии от места старта находится лодка. Лодка от места старта находится на расстоянии км. Дополнительный вопрос: какую фигуру получим, нарисовав данный маршрут? прямоугольник прямоугольный треугольник ромб квадрат трапецию прямоугольную трапецию

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