Вопросы по содержанию рассказа В. Астафьев ,,Стрижонок Скрип"

Литература
Вопросы по содержанию рассказа В. Астафьев ,,Стрижонок Скрип"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Что делал стрижонок скрип когда родился? 2.Сколько ещё было птенцов? 3.Как выглядил стрижонок скрип?
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