Помогите пожалуйста, тут про Активный и Пассивный залог!

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Помогите пожалуйста, тут про Активный и Пассивный залог!
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Гость:
1 is invented 2 built 3 is prodused 4 blew 5 are used 6 is tooken  7 is chased 
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