Сколько бит в секунду передается по линии связи. если файл размером 4 Кбайт был передан за 256 с?
Информатика
Сколько бит в секунду передается по линии связи. если файл размером 4 Кбайт был передан за 256 с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 Кбайт = 4·1024 байт = 4·1024·8 бит = бит 256 с = с = = 128 бит/с
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