Стоимость девяти мотков пряжи на 450руб. больше,чем стоимость шести мотков этой пряжи. на костюм нужно 30 мотков пряжи. сколько это будет стоить?

Математика

Стоимость девяти мотков пряжи на 450руб. больше,чем стоимость шести мотков этой пряжи. на костюм нужно 30 мотков пряжи. сколько это будет стоить?

Автор: Гость