Стоимость девяти мотков пряжи на 450руб. больше,чем стоимость шести мотков этой пряжи. на костюм нужно 30 мотков пряжи. сколько это будет стоить?
Математика
Стоимость девяти мотков пряжи на 450руб. больше,чем стоимость шести мотков этой пряжи. на костюм нужно 30 мотков пряжи. сколько это будет стоить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9-6=3 мотка - 450 руб. 2)450:3=150 руб. - 1 моток 3)150*30=4500 руб. Ответ: это будет стоить 4500 рублей.
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