Морфологический разбор решить
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Морфологический разбор решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. решить (что сделать?) глагол. 2. н. ф. решить. пост. призн. -сов. вид, перех, 2спр. непост. призн. - повелит. наклонение. 3. решить - подчеркнуть двумя чертами.
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