Морфологический разбор решить

Русский язык
Морфологический разбор решить
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. решить (что сделать?) глагол. 2. н. ф. решить. пост. призн. -сов. вид, перех, 2спр.  непост. призн. - повелит. наклонение. 3. решить - подчеркнуть двумя чертами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
/x+6/-9=3 НАЙДИТЕ СУММУ КОРНЕЙ (/-это модуль)
Ответить
Другие предметы
. Как звали царя Карии, построившего 1 из 7 чудес света?
Ответить
Английский язык
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ! 1)My brother is to youing/yng too. 2)You haven't been working enough hard/hard enough. 3)We don't have enough time...
Ответить
Английский язык
Нам пришло сообщение от моряка-сигнальщика.Расшифруй и запиши его.(15 points)
Ответить
Математика
В правой руке дима держал 5 р.в левой 3р.поставь вопрос так,чтобы задача решалась сложением.Поставь вопрос так,чтобы задача решилась вычитанием.
Ответить