/x+6/-9=3 НАЙДИТЕ СУММУ КОРНЕЙ (/-это модуль)
Математика
/x+6/-9=3 НАЙДИТЕ СУММУ КОРНЕЙ (/-это модуль)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
/х+6/=12 /х/=18 х1= -18 х2=18
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