7 причин возвышения Москвы ,начало 14 века

Гость: Гость:

1) Река стала очень удобным путем переправы торговых грузов из Рязани в Новгород ; 2)Грамотное управление и умелая политика Московских князей; 3)Ослабление власти Киева 4) Москва находилась на пересечении нескольких торговых путей 5) Возможность торговать, в свою очередь, привлекала все большее количество горожан и город разрастался быстрыми темпами. 6) В результате притока жителей, Москва достаточно быстро стала крайне богатым городом, а деньги давали возможность московским князьям заниматься политикой и диктовать свою волю другим княжествам. 7) Иван Калита вскоре получил ярлык на княжение. Владимир стал подчиняться Москве, а вместе с ним и другие территории.