7 причин возвышения Москвы ,начало 14 века

История
7 причин возвышения Москвы ,начало 14 века
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Река стала очень удобным путем переправы торговых грузов из Рязани в Новгород ; 2)Грамотное управление и умелая политика Московских князей; 3)Ослабление власти Киева 4) Москва находилась на пересечении нескольких торговых путей 5) Возможность торговать, в свою очередь, привлекала все большее количество горожан и город разрастался быстрыми темпами. 6) В результате притока жителей, Москва достаточно быстро стала крайне богатым городом, а деньги давали возможность московским князьям заниматься политикой и диктовать свою волю другим княжествам. 7)  Иван Калита вскоре получил ярлык на княжение. Владимир стал подчиняться Москве, а вместе с ним и другие территории.
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