Поспостерігай за змінами в природі біля свого дому. Свої спостереження запиши.
Українська мова
Поспостерігай за змінами в природі біля свого дому. Свої спостереження запиши.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Улетели зимородки.нету снега и льда.тепло.появились подснежники
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Другие предметы
Английский язык
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ! 1)My brother is to youing/yng too. 2)You haven't been working enough hard/hard enough. 3)We don't have enough time...