Поспостерігай за змінами в природі біля свого дому. Свої спостереження запиши.

Українська мова
Поспостерігай за змінами в природі біля свого дому. Свої спостереження запиши.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Улетели зимородки.нету снега и льда.тепло.появились подснежники
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Морфологический разбор решить
Ответить
Математика
/x+6/-9=3 НАЙДИТЕ СУММУ КОРНЕЙ (/-это модуль)
Ответить
Другие предметы
. Как звали царя Карии, построившего 1 из 7 чудес света?
Ответить
Английский язык
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ! 1)My brother is to youing/yng too. 2)You haven't been working enough hard/hard enough. 3)We don't have enough time...
Ответить
Английский язык
Нам пришло сообщение от моряка-сигнальщика.Расшифруй и запиши его.(15 points)
Ответить