Кто из героев повести В. Г. Короленко "В дурном обществе" был высоким, тонким, черно??олосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела,

Русский язык
Кто из героев повести В. Г. Короленко "В дурном обществе" был высоким, тонким, черно??олосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела,
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик по имени Валек.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Лодка на соревнованиях плыла по морю 39 км на юг, 40 км на восток и 9 км на север. Вычисли, на каком расстоянии от места старта находится лодка. ...
Ответить
Русский язык
Напишите по три слова с орфограммой непроизносимые согласные
Ответить
Алгебра
Решите уравнение х+х/7=-8 ответ:х=-7 х/7-это дробь,а не знак деления
Ответить
Українська мова
Потрібно написати твір опис корови для 3 класу
Ответить
Математика
Вычислите д) 43/126 - 41/135; е) 239/240 - 229/288
Ответить