Кто из героев повести В. Г. Короленко "В дурном обществе" был высоким, тонким, черно??олосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела,

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Кто из героев повести В. Г. Короленко "В дурном обществе" был высоким, тонким, черно??олосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела,

Автор: Гость