Кто из героев повести В. Г. Короленко "В дурном обществе" был высоким, тонким, черно??олосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела,
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Кто из героев повести В. Г. Короленко "В дурном обществе" был высоким, тонким, черно??олосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик по имени Валек.
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