положение Северо-Кавказа относительно условий линий на карте ?

География
положение Северо-Кавказа относительно условий линий на карте ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Се́верный Кавка́з — регион в Восточной Европе, находится в Европейской части Российской Федерации, включающий Предкавказье и северную часть склона Большого Кавказского хребта
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