Антоним к слову цiшыня

Беларуская мова
Антоним к слову цiшыня
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Автор: Гость
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Гость:
Шум так и будет на белорусском?
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