Напишите пожалуйста эссе на тему элегантность)

Гость: Гость:

Элегантность. Какое красивое и благородное слово! Как нам ее не хватает во времена повседневного и повсеместного падения нравов. И только Париж не устает напоминать всему миру, что он все-таки столица мировой элегантности. Бывают моменты, когда элегантность занимает центральное место в парижском декоре. Создается впечатление, что парижская элегантность и в нашем веке будет простирать над миром свои крылья. А все потому, что элегантность – не слепое следование последнему писку моды, а утонченность духа. Но все-таки, что же это такое?Многие связывают это слово с латинским глаголом elegare (подбирать, выбирать). Но только ли вопрос в выборе? Если бы это было так, не было бы и проблемы. Словарь «Робера» определяет его так: «элегантность есть способ поведения и одевания, который с помощью камуфляжа имеет целью сокрытие или даже уничтожение истины»... Истинно элегантный человек остается незамеченным («я ничего сам не сделал»). Истинно элегантный человек не описывает свои героические поступки («человек не может сам придвинуть общественное мнение к себе»). Истинно элегантный человек не показывает своих страданий («владеть собой – не значит ничего не чувствовать»). Элегантный человек успевает сказать все без грубости, учтиво, с приглашением прийти в гости. Отвечая по телефону, ничего не забывает, с людьми расстается по-дружески, уходит в тень, когда чувствует себя смущенным. Элегантность – это искусство выбирать, а элегантный человек – это человек с открытой душой, потому что для того, чтобы выбирать, нужно знать вещи. Нужно время для того, чтобы не только увидеть, но и запомнить, и просеять увиденное. Вот так трактуют элегантность французы, и по их мнению, элегантный человек – это человек, умеющий выбирать из всего увиденного и услышанного ту изюминку, которая и делает их элегантными. А теперь посмотрим, как французы применяют это понятие к моде, шоу-бизнесу, некоторым сторонам общественной жизни и к кухне.Сегодня многие люди хотят увидеть эту элегантность. Некоторые платят сумасшедшие деньги за модную одежду. Для них впору определение «жертвы моды». Но есть и другие, которым трудно покупать одежду, которую они хотели бы иметь. Иногда они совершают невозможное, потому что элегантность является их смыслом жизни – и они успевают быть элегантными или же производят впечатление таковых. Платье или костюм, который они хотят носить, нередко составляет сумму их месячной зарплаты. «Жертвы моды» ненавидят зиму. Некоторые отключают отопление, чтобы сэкономить. Их скромные комнаты украшены портретами их кумиров-манекенщиц, которых они знают по именам и собирают их фотографии, как другие собирают снимки звезд кино. Самое яркое событие для них – возможность поприсутствовать на представлении модных коллекций, приблизиться к творцам моды. Другим обязательным местом для посещения являются ночные заведения. Иногда у «жертв моды» денег хватает только на то, чтобы приехать в ночное заведение последней электричкой и уехать первым утренним поездом. Некоторые не могут заказать себе даже чашки кофе. Это, разумеется, крайние случаи...Поклонники моды следят не только за модными деталями, но и за модными личностями, и за переменами во нравах. Они уже не говорят никому «ты». Употребление учтивой формы «вы» – часть новой элегантности. Они знают обо всех модных спектаклях и исполнителях. Элегантность есть и в рок-музыке. Дэвид Берн из «Токинг Хедс» присутствует на открытии всех выставок и поддерживает приятельские отношения со многими художниками. Он слушает с одинаковым удовольствием болгарские литургии, ливанские шлягеры и музыку Юга Соединенных Штатов. Свою философию элегантности в рок-музыке объясняет следующим образом: «Мы можем продолжать существовать как состав, только если наша музыка не будет вращаться вокруг одной идеи-фикс. Если мы примем правила шоу-бизнеса, мы погибнем. Нужно внимательно следить за своим внешним видом и имиджем, потому что телевидение может деформировать и снивелировать все в один миг. Элегантность – это жить и ждать своего момента, а не сочинять то, что модно. Перед каждым новым этапом я предпочитаю выждать, чтобы меня охватило чувство пустоты, которое откроет место для воображения и смешения новых впечатлений».