Внимательно прочитайте стихотворение.найдите слова с двумя корнями

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Внимательно прочитайте стихотворение.найдите слова с двумя корнями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кашеед, кашевар. корни:-каш-,-ед-,-вар-
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