Внимательно прочитайте стихотворение.найдите слова с двумя корнями
Русский язык
Внимательно прочитайте стихотворение.найдите слова с двумя корнями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кашеед, кашевар. корни:-каш-,-ед-,-вар-
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Прямоугольный параллелепипед состоит из кубов площадь каждай стороны которого р??вна 54см2.Длина прямоугольного параллелепипеда равно 7 кубов, шири...
Биология
Просмотрите термины: межклеточное вещество, венозная кровь, кислород, углекислый газ, артериальная кровь, альвеола, диффузия, капилляр, клетки, газ...