Какие типы обмена веществ свойственны бактерии?

Биология
Какие типы обмена веществ свойственны бактерии?
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