В каком предложении пишется 1 запятая( запятые не расставлены) 1)Рим - это столица ??талии один из самых крупных городов мира крупнейший культурный центр Европы 2)Рим является административным центром области Лацио и считаетс...

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В каком предложении пишется 1 запятая( запятые не расставлены) 1)Рим - это столица ??талии один из самых крупных городов мира крупнейший культурный центр Европы 2)Рим является административным центром области Лацио и считается самым крупным городом по населению в Италии 3)В его пределах расположены город-государство Ватикан и бесценные архитектурные ансамбли античности 4)Достопримечательности Рима привлекают туристов и ежегодно в город приезжают десятки тысяч людей

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