Как жили, чем занимались ремесники

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Ремесленники, как и крестьяне, относились к непривилегированным слоям населения Древнего Египта. Они должны были платить достаточно высокие налоги за свою деятельность. Наиболее распространенными ремеслами было ткачество, деревообработка, гончарное искусство. Также Египту были известны мастера-стеклодувы и специалисты, работающие с металлом.2Наиболее престижной работой считалась металлообработка. Золотых дел мастера нередко передавали свое ремесло по наследству, лучшие из них могли быть приняты при дворе у фараона, а также выполнять заказы для храмов. Их работа хорошо оплачивалась, а сами ремесленники этой категории имели доступ к сферам религиозной жизни, закрытой для непосвященных. Например, они могли изготавливать изображения богов, которые по правилам культа должны были оставаться в секрете.