Первое из чисел на 37 больше второго, а 90% первого числа равны второму числу. Найдит?? эти числа. (помогите решить)

Математика

Первое из чисел на 37 больше второго, а 90% первого числа равны второму числу. Найдит?? эти числа. (помогите решить)

Автор: Гость