Первое из чисел на 37 больше второго, а 90% первого числа равны второму числу. Найдит?? эти числа. (помогите решить)
Математика
Первое из чисел на 37 больше второго, а 90% первого числа равны второму числу. Найдит?? эти числа. (помогите решить)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x - первое число, тогда (x-37) - второе число или 0,9x Составляем и решаем уравнение: x-37=0,9x x-0,9x=37 0,1x=37 x=370 Тогда второе число равно 333. Ответ: 370 и 333.
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