Do you go to School on Sunday? помогите пожалуйста

Французский язык
Do you go to School on Sunday? помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Идёшь ли ты в школу в воскресенье? Yes, I do.
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