Выразите б) в см2: 1
Математика
Выразите б) в см2: 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/10дм2=10см2 1/10дм2×100=10см2 так как 1дм2=100см2
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