Известно что вода из чайника вся выкипела за 40 минут. Сколько времени она нагревалась в этом чайнике от температуры 15°С до кипения?
Физика
Известно что вода из чайника вся выкипела за 40 минут. Сколько времени она нагревалась в этом чайнике от температуры 15°С до кипения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теплота парообразования равна 2 254 000 Дж на кг, удельная теплоемкость воды для подогрева на 1 градус равна 4 200 Дж на кг. В этом чайнике на этой горелке это масса воды m полностью перешла в пар за 40 минут. Значит, вода в этом чайнике на этой горелке получала каждую минуту v = Q/Δt = λm/Δt = 20254000m/40 = 56350m Дж/мин тепла. Для того, чтобы нагреться с 15 градусов до 100 для воды массой m потребуется Q' = 4200mΔT = 4200m85 = 357000m Дж Если приток тепла был постоянен, то для передачи этого количества теплоты понадобилось Δt' = Q'/v = 357000m/56350m = 6,33 мин (380 сек)
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