Помогите пожалуйста плиииз перевести текст английского на русский

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Жемчужина Это случилось в Лондоне. Однажды мистер Смит вошел в ресторан и заказал дюжину устриц. Он с аппетитом ел их и пил бокал вина. Вдруг он нашёл в одной из устриц красивую жемчужину. Он осторожно взял ее и положил в карман. Никто ничего не заметил. Мистер Смит заплатил за свой обед, взял такси и поехал прямо к известному ювелиру. Мистер Смит показал ему жемчужину и спросил, сколько он ему за нее дал бы. "Шестьдесят фунтов, - был ответ, - и деньги могу отдать сразу". Мистер Смит принял предложение, получил шестьдесят фунтов и покинул магазин. Спустя три часа он пришёл в тот же ресторан на ужин. Ему также хотелось рассказать хозяину о своей удаче. "Мистер Браун, - сказал он хозяину, - выпьете со мной по бокалу вина?" Хозяин согласился и присел за столик. Тогда мистер Смит все ему рассказал. Когда он закончил, хозяин сказал: "Вы должны отдать мне шестьдесят фунтов. Они вам не принадлежат. Они мои". "О чем вы говорите? - воскликнул мистер Смит. - Кто нашел жемчужину: я или вы?" "Конечно, вы, - сказал хозяин. - Но вы нашли жемчужину в моем ресторане". Мужчины не пришли к соглашению, и дело дошло до суда. Судья как раз собирался вынести решение, когда появился третий человек, который сказал, что шестьдесят фунтов принадлежат ему. Это был человек, который продал устриц владельцу ресторана. Судья не смог вынести решение сразу и захотел внимательно изучить дело. Спустя три дня он огласил свое решение. В соответствии с этим решением шестьдесят фунтов были разделены на три равные части. Но после вычета судебных издержек каждый мужчина получил только 5 фунтов.