Что такое чувствительные клетки?

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Чувствительные клетки (периферические нервные клетки). — К Ч. клеткам принадлежат особенные клетки, которые, собственно говоря, представляют нервные клетки и отличаются от последних тем, что они лежат вне периферической и центральной нервной системы, но тем не менее стоят с нею в тесной связи и служат для восприятия различных импульсов извне. К подобным клеткам причисляются: обонятельные клетки, помещающиеся в эпителии, покрывающем слизистую оболочку обонятельной области полости носа — reg. olfactoria; различного рода клетки, находящиеся в коже многих беспозвоночных (у червей — олигохет, Lumbricus, и полихет, Nereis) и многих моллюсков (Limax) и др. Тело каждой такой клетки имеет более или менее веретенообразную форму (см. фиг. A и B), причем от него отходят два отростка — периферический и центральный. Первый кажется в виде более или менее толстой и длинной палочки и достигает свободной поверхности слизистой оболочки (в regio olfactoria, фиг. A) или кожи (у беспозвоночных, фиг. B). Этот отросток можно сравнить с дендритами нервных клеток. Что касается второго отростка, то он отходит от другого, противоположного, полюса клеточного тела и представляется в форме тонкой ниточки, усаженной небольшими вздутиями (так называемыми "варикозностями", фиг. A и B). Он аналогичен нервному отростку нервных клеток. Означенный отросток направляется к известному отделу центральной нервной системы и оканчивается там многочисленными разветвлениями (фиг. Aи B).