Всем привет!!! Помогите подобрать аргументы из литературы на тему: Может ли победа стать поражением? и еще одно: Может ли поражение стать победой? Мне просто аргументы привести нужно, расписывать не обязательно. Помогите плиз!
Литература
Всем привет!!! Помогите подобрать аргументы из литературы на тему: Может ли победа стать поражением? и еще одно: Может ли поражение стать победой? Мне просто аргументы привести нужно, расписывать не обязательно. Помогите плиз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, человек от поражений не становится слабее, а наоборот сильнее. И второе тоже Да
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Геометрия
СРОЧНООООО!!!!!!!!! Вершины треугольника ABC Имеют координаты А(4;8) В(12;5) и С(7;0) длина ??аких сторон равны?Найдите периметр треугольника