Всем привет!!! Помогите подобрать аргументы из литературы на тему: Может ли победа стать поражением? и еще одно: Может ли поражение стать победой? Мне просто аргументы привести нужно, расписывать не обязательно. Помогите плиз!

Литература

Всем привет!!! Помогите подобрать аргументы из литературы на тему: Может ли победа стать поражением? и еще одно: Может ли поражение стать победой? Мне просто аргументы привести нужно, расписывать не обязательно. Помогите плиз!

Автор: Гость