4. Укажите стилистически нейтральное словосочетание. А. Приобрел авто. Б. Прикуп??л автомобиль. В. Купил автомобиль. Г.Отхватил тачку. Приведите пример.
Русский язык
4. Укажите стилистически нейтральное словосочетание. А. Приобрел авто. Б. Прикуп??л автомобиль. В. Купил автомобиль. Г.Отхватил тачку. Приведите пример.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приобрел авто. Это словосочетание я выбрал(а) потому что, звучит более вежливо.Пример: Я приобрел сегодня в очень известном магазине хорошее авто. (лично я это так поняла)
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