В равнобедренной тропеции острый угол равен 60 градусов.боковая сторона равна 10 см.меньшее основание равно 14 см.найдите среднюю линию трапеции

Математика
В равнобедренной тропеции острый угол равен 60 градусов.боковая сторона равна 10 см.меньшее основание равно 14 см.найдите среднюю линию трапеции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опустим на основание трапеции АД высоту ВК. Рассмотрим ΔАВК, в нем ∠ВАК=60°, а ∠АВК=30°. Найдем АК: она равна 5см, как катет против угла 30°. Т.к. трапеция равнобедренная, то АК=МД. Значит основание АВ = 5+14+5 = 24см. Средняя линия = полусумме оснований = (ВС+АД) : 2 = (14 + 24) : 2 = 19см.
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