В равнобедренной тропеции острый угол равен 60 градусов.боковая сторона равна 10 см.меньшее основание равно 14 см.найдите среднюю линию трапеции
Математика
В равнобедренной тропеции острый угол равен 60 градусов.боковая сторона равна 10 см.меньшее основание равно 14 см.найдите среднюю линию трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опустим на основание трапеции АД высоту ВК. Рассмотрим ΔАВК, в нем ∠ВАК=60°, а ∠АВК=30°. Найдем АК: она равна 5см, как катет против угла 30°. Т.к. трапеция равнобедренная, то АК=МД. Значит основание АВ = 5+14+5 = 24см. Средняя линия = полусумме оснований = (ВС+АД) : 2 = (14 + 24) : 2 = 19см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Ребята, срочно помогите решить задачу: Площадь садового участка первого типа составляет 10 соток. Площадь садового участка 2 типа составляет 75% от...
Биология
Просмотрите термины: межклеточное вещество, венозная кровь, кислород, углекислый газ, артериальная кровь, альвеола, диффузия, капилляр, клетки, газ...
Математика