В равнобедренной тропеции острый угол равен 60 градусов.боковая сторона равна 10 см.меньшее основание равно 14 см.найдите среднюю линию трапеции

Гость: Гость:

Опустим на основание трапеции АД высоту ВК. Рассмотрим ΔАВК, в нем ∠ВАК=60°, а ∠АВК=30°. Найдем АК: она равна 5см, как катет против угла 30°. Т.к. трапеция равнобедренная, то АК=МД. Значит основание АВ = 5+14+5 = 24см. Средняя линия = полусумме оснований = (ВС+АД) : 2 = (14 + 24) : 2 = 19см.