Просмотрите термины: межклеточное вещество, венозная кровь, кислород, углекислый газ, артериальная кровь, альвеола, диффузия, капилляр, клетки, газообмен. 1. Составьте из предложенных терминов логические пары и тройки. 2. С...

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В организме человека происходит непрерывный газообмен. мы вдыхаем кислород , а выдыхаем углекислый газ. первого много в артериальной крови , а второго в венозной. газообмен происходит в альвеолах , которые опутаны капиллярами. обмен возможен из за того что в крови много межклеточного вещества , в котором может легко происходить диффузия кислорода клетки , межклеточное вещество артериальная и венозная кровь газообмен и диффузия О2 и СО2 альвеолы и капилляр