Помогите! Нужн проект по литеру про басни Крылова

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Иван Андреевич Крылов писал басни про ворону и лисицу,про стрекозу и муравья,про слона и моську. но только в одной басни Крылова кукушка и петух в которой всего двадцать одна строка,черновых набросков около двухсот строк. всю жизнь Иван Андреевич Крылов и работал, и учился. работать он начал в одиннадцать лет, а греческий язык, например, начал изучать в пятьдесят лет и за два года овладел им в совершенстве.