8 предложений 4 с историзмами 4 с архаизмами и обозначение слов по 1 слову

Русский язык
8 предложений 4 с историзмами 4 с архаизмами и обозначение слов по 1 слову
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Историзмы: Мой прадедушка был будённовцем. Стрельцы подавали челобитную царю. Грозный у них был воевода. На лестницах забегали лакеи. архаизмы: Сказки передавались из уст в уста. В горницу вошли послы с толмачом. В сундуке полным-полно злата-серебра. Он снял шелом и обнажил голову.
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