8 предложений 4 с историзмами 4 с архаизмами и обозначение слов по 1 слову

Гость: Гость:

Историзмы: Мой прадедушка был будённовцем. Стрельцы подавали челобитную царю. Грозный у них был воевода. На лестницах забегали лакеи. архаизмы: Сказки передавались из уст в уста. В горницу вошли послы с толмачом. В сундуке полным-полно злата-серебра. Он снял шелом и обнажил голову.