Помогите написать пару слов по этим пунктам ❤❤

Литература
Помогите написать пару слов по этим пунктам ❤❤
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Непонятный тест какой то.. или это опросник? 1 пункт--русские, 2-отрицательно. 3-социализм или коммунизм, 4-отрицательное. 5-отрицательное. 6-положительно--настороженое, смотря какие свободы, 7-неоднозначное, 8-смотря что имеется в виду, если коллективно--колхозное хозяйство то положительно, 9-резко отрицательное!
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