Не правильно. 16 лучей . Тут сказано что с начала этих точках.
Математика
Не правильно. 16 лучей . Тут сказано что с начала этих точках.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 лучей если снаеш то делай сам
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