Не правильно. 16 лучей . Тут сказано что с начала этих точках.

Математика
Не правильно. 16 лучей . Тут сказано что с начала этих точках.
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Автор: Гость
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Гость:
16 лучей  если снаеш то делай сам
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