Зачем удаляют щитовидную железу?
Биология
Зачем удаляют щитовидную железу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ее могут удалять по разным причинам , будь то рак или воспаление из-за нехватки галогена иодида натрия. чаще всего удаляют именно из за рака чтобы он не распространился на близлежащие участки.
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