4 октября отмечается всемирный день защиты животных. От чего ( кого ) , по твоему мнению, надо защищать животных ? Почему для человечества важно защищать животных ?

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4 октября отмечается всемирный день защиты животных. От чего ( кого ) , по твоему мнению, надо защищать животных ? Почему для человечества важно защищать животных ?

Автор: Гость