4 октября отмечается всемирный день защиты животных. От чего ( кого ) , по твоему мнению, надо защищать животных ? Почему для человечества важно защищать животных ?

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4 октября отмечается всемирный день защиты животных. От чего ( кого ) , по твоему мнению, надо защищать животных ? Почему для человечества важно защищать животных ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Животных надо защищать от людей. животных важно защищать потому что ,нарушать границы всего в мире нельзя.
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