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Производная функций у=4x•tgx
Математика
Производная функций у=4x•tgx
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4tgx-4x-π+5)'=4-4/cos²x y(0)=4•o•4tg0+12=12
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