Проверочное слово у слова добрался орфограмма о в корне,проверочное слово у слова пошлю орфограмма о в приставке ,проверочное слово у слова нарисую орфограмма а в приставке,проверочное слово у слова собирал орфограмма о в корне...

Русский язык
Проверочное слово у слова добрался орфограмма о в корне,проверочное слово у слова пошлю орфограмма о в приставке ,проверочное слово у слова нарисую орфограмма а в приставке,проверочное слово у слова собирал орфограмма о в корне. ПОМОГИТЕЕЕЕ ПОЖАЛУЙСТА 2КЛАСС
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочных слов нет.Это приставки, их надо запомнить до- по- на- со-
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислить -9/1 4-0,75
Ответить
Математика
Группа туристов идёт от лагеря к станции, расстояние между которыми 3,5 км, со скоростью 4,6 км/ч. Сколько километров осталось пройти туристам, есл...
Ответить
Информатика
В каких случаях обмена информацией является двусторонним? a)разговор по телефону,б)просмотр телевизора,в)редактирование электронной таблицы,г)зап...
Ответить
География
Чем обусловлено активное развитие альтернативной энергетики в 21 веке
Ответить
Математика
Выразите б) в см2: 1
Ответить