Проверочное слово у слова добрался орфограмма о в корне,проверочное слово у слова пошлю орфограмма о в приставке ,проверочное слово у слова нарисую орфограмма а в приставке,проверочное слово у слова собирал орфограмма о в корне...
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Проверочное слово у слова добрался орфограмма о в корне,проверочное слово у слова пошлю орфограмма о в приставке ,проверочное слово у слова нарисую орфограмма а в приставке,проверочное слово у слова собирал орфограмма о в корне. ПОМОГИТЕЕЕЕ ПОЖАЛУЙСТА 2КЛАСС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочных слов нет.Это приставки, их надо запомнить до- по- на- со-
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