Число m раздидили на8 .В частном получили 13,а в остатке 6.Найдите делимое m

Математика
Число m раздидили на8 .В частном получили 13,а в остатке 6.Найдите делимое m
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
м:8=13(ост.16)м=8х3+16м=4040:8=13(ост.16)

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