Вывод:курить-здоровью вредить

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Вывод:курить-здоровью вредить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Курить - здоровью вредить никотин- враг здоровью
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