Я строитель сочинение

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Без чего не может обойтись человек? Конечно же, без еды, без воды и без воздуха. А еще всякий нормальный человек не может обойтись без труда. Именно человеческим трудом создано все самое прекрасное, что существует на нашей планете, создано все, что необходимо для комфортной жизни. Множество архитектурных шедевров, которые дошли до нашего времени из глубины веков и еще больше современных творений были созданы руками строителей. Это вполне естественно, поскольку любой, даже самый перспективный и талантливый проект останется всего лишь проектом, если за его воплощение в жизнь не возьмутся строители.Строить – вовсе не значит только возводить какое-либо сооружение. Еще это значит созидать, создавать и творить, ведь для строительства по-настоящему красивого здания требуются не только определенные знания и опыт, но и талант. Поэтому профессия строителя во все времена была окружена всеобщим почетом и уважением. Кроме того, работа строителя всегда у всех на виду, а мастерски ее выполняя, человек несет окружающим радость и эстетическое наслаждение. Созидание заложено в человеческую природу, доказательством чему может служить то, что с первых дней своего существования человек занимается строительством.Для человека, который избрал профессию строителя, впрочем, как и для любой другой профессии, определяющими качествами являются порядочность, ответственность, трудолюбие и, конечно же, любовь к своему делу. Что касается самой профессии, то выбирая ее, нужно иметь в виду, что она трудная и требует постоянной самоотдачи в сочетании с кропотливым ежедневным трудом. В то же время профессия строителя самая мирная, поскольку именно строители дают людям кров над головой, ощущение уюта и защищенности собственного дома.В настоящее время профессия строителя является не только одной из самых популярных и востребованных, но и одной из самых высокооплачиваемых рабочих профессий. Ведь новое современное общество строится не только в переносном смысле этого слова, но и в буквальном. А строительство, в свою очередь, активизирует множество других отраслей промышленности и народного хозяйства, снабжающих строительные площадки различными материалами, транспортом, строительной техникой и многим другим. Таким образом строительство обеспечивает развитие производства и гарантирует занятость. Все это дает реальную видимость перемен к лучшему и гарантирует потребность в хороших строителях на долгие годы вперед. Но, выбирая профессию строителя, нужно взвесить все «за» и «против», поскольку выбор профессии влияет на весь остальной жизненный путь человека.Многое в жизни человека начинается со строительства, с возведения фундамента, причем как в переносном, так и в прямом смысле. Если фундамент будет надежным, такой же надежной, основательной, спокойной будет и жизнь человека. Поэтому профессия строителя – это не только одно из множества дел, которому можно себя посвятить, это призвание, талант и судьба. Сегодня миллионы наших соотечественников с гордостью несут высокое звание строителя. И именно строителям дана исключительная возможность на многие десятилетия оставить после себя заметный для всех след. Ведь возводимые сегодня новостройки будут служить домом не одному поколению и станут домашним очагом многим и многим людям. Если мы строим сейчас, значит, мы будем долго и счастливо жить в дальнейшем.Выбранная мною профессия считается одной из самых древних и мирных. Ведь человек лучше всего себя чувствует, когда он имеет комфортные условия жизни, имеет уютное место, где он может укрыться от повседневной суеты и насущных проблем нашей динамичной и напряженной жизни. Кроме домашнего очага каждый из нас стремится окружить себя комфортом на работе, во время занятий спортом или во время отдыха. В этом случае комфорт тоже в немалой степени зависит от строителей.Я очень надеюсь, что профессия строителя, которую я выбрал для продолжения своего жизненного пути, сможет принести удовлетворение не только мне, но и многим другим людям. Я верю, что мой труд станет смыслом моей жизни, а его результат принесет много радости другим. Мне очень хотелось бы заниматься не только строительством типового жилья, но и создавать неповторимые сооружения, которые в дальнейшем смогли бы стать настоящими архитектурными памятниками. И я делаю все для того, чтобы работать с вдохновением, творить и нести людям радость.