Морфемный и словообразовательный разбор слова разговорчивость. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА И СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!!!!
Русский язык
Морфемный и словообразовательный разбор слова разговорчивость. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА И СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз-приставка говор-корень чив-суффикс ост-суффикс. помог чем смог,и то не уверен... если что-извини)
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