Найдите координаты точки пересечения графиков функций у=-х и у=х-8
Математика
Найдите координаты точки пересечения графиков функций у=-х и у=х-8
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Координаты точки пересечения [4;-4]
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