1.(х-1 7/9)+2 1/12=3 3/4 2.6 5/6-(2 7/8-х)=5,375 Помогите пж
Математика
1.(х-1 7/9)+2 1/12=3 3/4 2.6 5/6-(2 7/8-х)=5,375 Помогите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-1 7/9)+2 1/12=3 3/4 х-1 7/9=3 9/12- 1 1/12 х-1 7/9=2 2/3 х=2 6/9+1 7/9 х=3 13/9 х=4 4/9 6 5/6-(2 7/8-х)=5,375 5,375=5 3/8 2 7/8-х=6 20/24-5 9/24 2 7/8-х=1 11/24 х=2 21/24-1 11/24 х=1 10/24 х=1 5/12
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