Найти площадь пожалуйста !!!
Математика
Найти площадь пожалуйста !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7 * 10 + (3 * 10 : 2) + (5 * 10 : 2) = 110 см2 2) (2 * 8 : 2) + 9 * 8 + (4 * 8 : 2) = 96 дм2 3) 6 * 8 + (3 * 6 : 2) + (6 * 2 : 2) = 63 м2 4) 6 * 4 + (4 * 5 : 2) + ( 4 * 2 : 2) = 38 см2
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