Какой бассейн имеет самые крупные запасы угля в России и в мире?
География
Какой бассейн имеет самые крупные запасы угля в России и в мире?
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Гость:
Кузбасс если не ошибаюсь Подписывайся на меня , буду рада
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