СРОЧНООООО!!!!!!!!! Вершины треугольника ABC Имеют координаты А(4;8) В(12;5) и С(7;0) длина ??аких сторон равны?Найдите периметр треугольника
Геометрия
СРОЧНООООО!!!!!!!!! Вершины треугольника ABC Имеют координаты А(4;8) В(12;5) и С(7;0) длина ??аких сторон равны?Найдите периметр треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|AB|=кор(8^2+(-3)^2))=кор(73); |BC|=кор((-5)^2+(-5)^2)=кор(50); |AC|=кор(3^2+(-8)^2)=кор(73); P=2кор(73)+кор(50); Ответ: AB=AC; P=2кор(73)+кор(50)
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