Польское выражение za krópa Ćwieczka дословно во времяна короля Гвоздика на русский мож??о перевести фразой,в которой есть словр...А-Кукуруза Б-Чечевица В-Боб Г-Горох Д-Фасоль
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Польское выражение za krópa Ćwieczka дословно во времяна короля Гвоздика на русский мож??о перевести фразой,в которой есть словр...А-Кукуруза Б-Чечевица В-Боб Г-Горох Д-Фасоль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Польское выражение"Во времена короля гвоздика",соответствует русскому " Во времена царя Гороха"
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